Вірджил ван Дейк зміг змінити гру Ліверпуля та наразі є найкращим захисником в АПЛ.

Про це розповів екс-гравець Манчестер Сіті Вінсент Компані.

"Найращий захисник? Я б назвав Вірджіла ван Дейка. Він не дуже довго грає на такому рівні не так, як Джон Террі і Ріо Фердінанд, але важливо те, як він показав себе в останні кілька років. Ван Дейк довів, що якби він виявився на своєму місці трохи раніше, то був би на вершині куди довше. Ліверпуль до його приходу і після - це дві різні команди. Так що я б назвав його", – розповів Компані.