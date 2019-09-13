Джерело - campeones.ua.
Півзахисник Баварії Леон Горецка переніс операцію з видалення гематоми на травмованому лівому стегні.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Гравець отримав ушкодження, коли перебував у розташуванні збірної Німеччини. На відновлення 24-річному німцеві знадобиться близько 2-4 тижнів.
У поточному сезоні Горецка провів два поєдинки, в яких забив один гол і віддав результативну передачу.
Нагадаємо, Баварія отримала рекордний прибуток у минулому сезоні.
Раніше, Баварія розгромила Майнц.