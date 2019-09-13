Леон Горецка не зможе допомогти Баварії у найближчих матчах

Півзахисник Баварії Леон Горецка переніс операцію з видалення гематоми на травмованому лівому стегні.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Гравець отримав ушкодження, коли перебував у розташуванні збірної Німеччини. На відновлення 24-річному німцеві знадобиться близько 2-4 тижнів.

У поточному сезоні Горецка провів два поєдинки, в яких забив один гол і віддав результативну передачу.

Нагадаємо, Баварія отримала рекордний прибуток у минулому сезоні.

Раніше, Баварія розгромила Майнц.