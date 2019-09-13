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Коноплянка: Дніпро-1 не принциповий суперник

Сьогодні 09:39 373 0
Євген Коноплянка прокоментував наступні матчі в УПЛ
Коноплянка: Дніпро-1 не принциповий суперник
#Коноплянка, #Шахтар, #Дніпро

Джерело - FC Shakhtar Donetsk.

Матч чемпіонату проти СК Дніпро-1 для Євгена Коноплянки є не пуриновим, у порівнянні із грою проти Дніпра.

Про це розповів сам новачок Шахтаря.

"Матч проти СК Дніпро-1 для мене не буде принциповим. Це звичайний клуб, проти якого потрібно заробляти очки. Не буду дивитися, з ким граю. Звичайно, якби це був Дніпро, де грала б половина старої команди, тоді було б принципово.

Завжди приємно повертатися в своє місто, на стадіон, емоції будуть зашкалювати. Але є мета – здобути три очки", – розповів Коноплянка.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.

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