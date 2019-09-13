Джерело - FC Shakhtar Donetsk.
Матч чемпіонату проти СК Дніпро-1 для Євгена Коноплянки є не пуриновим, у порівнянні із грою проти Дніпра.
Про це розповів сам новачок Шахтаря.
"Матч проти СК Дніпро-1 для мене не буде принциповим. Це звичайний клуб, проти якого потрібно заробляти очки. Не буду дивитися, з ким граю. Звичайно, якби це був Дніпро, де грала б половина старої команди, тоді було б принципово.
Завжди приємно повертатися в своє місто, на стадіон, емоції будуть зашкалювати. Але є мета – здобути три очки", – розповів Коноплянка.
Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.
Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.