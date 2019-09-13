Джерело - sport.uа.
Нападник турецького Кайсеріспора і збірної України Артем Кравець на початку вересня переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У клубі сподіваються, що форвард незабаром повернеться до тренувань. У лікарні гравця відвідав головний тренер команди Хікмет Караман.
Відзначимо, що цього сезону Кравець ще не зіграв жодного матчу. Кайсеріспор наразі посідає 15-те місце у турецькій Суперлізі.
Раніше, Кравець прокоментував натуралізацію нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.