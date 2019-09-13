Артем Кравець відновлюється після операції

Нападник турецького Кайсеріспора і збірної України Артем Кравець на початку вересня переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У клубі сподіваються, що форвард незабаром повернеться до тренувань. У лікарні гравця відвідав головний тренер команди Хікмет Караман.

Відзначимо, що цього сезону Кравець ще не зіграв жодного матчу. Кайсеріспор наразі посідає 15-те місце у турецькій Суперлізі.

Раніше, Кравець прокоментував натуралізацію нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.