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Алієв вибачився перед поліцейськими за свою поведінку

Вчора 23:24 209 0
Вибачився за свою поведінку
Алієв вибачився перед поліцейськими за свою поведінку
#Алієв, #Динамо

Джерело - isport.ua.

Екс-футболіст київського Динамо і збірної України Олександр Алієв вибачився перед поліцейськими за свою поведінку.

Він це зробив, написавши пост у своєму акаунті Facebook.

"Друзі. Ви напевно вже бачили відео, де показано мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів за що мене зупинили, але це не виправдовує мою поведінку. Я вів себе неналежним чином. Приношу свої вибачення співробітникам поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий", - написав Алієв.

Раніше, Алієв почав навчання для отримання тренерської ліцензії.

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