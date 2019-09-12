Екс-футболіст київського Динамо і збірної України Олександр Алієв вибачився перед поліцейськими за свою поведінку.

Він це зробив, написавши пост у своєму акаунті Facebook.

"Друзі. Ви напевно вже бачили відео, де показано мій конфлікт з поліцією. Я так і не зрозумів за що мене зупинили, але це не виправдовує мою поведінку. Я вів себе неналежним чином. Приношу свої вибачення співробітникам поліції. Вибачте мене будь ласка. Я був неправий", - написав Алієв.