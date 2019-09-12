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Вератті узгодив новий контракт із ПСЖ

Сьогодні 13:55 169 0
Марко Верратті залишиться у ПСЖ
Вератті узгодив новий контракт із ПСЖ
#Вератті, #ПСЖ

Джерело - sportarena.com.

Італійський півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до продовження контракту із клубом.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

Наразі агент футболіста Міно Райола веде переговори зі спортивним директором ПСЖ Леонардо. Новий контракт буде розрахований до літа 2024-го року.

За новою угодою заробітна плата Верратті виросте до 11 млн на рік без урахування бонусів.

У сезоні 2019/20 Верратті зіграв у п’яти матчах, в яких віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що гравці ПСЖ незадоволені Тухелем.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Неймара.

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