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Бразилець попрощався з луганською Зорею

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Сілас відправився в оренду
Бразилець попрощався з луганською Зорею
#Сілас, #Зоря

Джерело - Tribuna.com.

Бразильський півзахисник луганської Зорі Сілас попрощався з клубом.

Сілас написав прощальний лист в Instagram.

"Я залишаю тут свою подяку Зорі і всім співробітникам клубу. Велика подяка всьому тренерському штабу, з яким я мав можливість працювати протягом останніх двох років. Дякую за довіру до мене, я завжди мав чудові умови для того, щоб бути у відмінній формі.

Також висловлюю мою подяку всім нашим фанатам, які завжди були на нашому боці. Я буду продовжувати вболівати разом з вами, щоб ви пережили неймовірні емоції з командою", - написав Сілас.

 
 
 
 
 
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Я оставляю здесь мою благодарность @zoryaluhansk, также всем сотрудникам клуба, большое спасибо всему тренерскому штабу, с которым я имел возможность работать в течение последних двух лет, спасибо за доверие ко мне, где, слава Богу, я всегда имел превосходные условия для того, чтобы быть в отличной форме. И также особенно выражаю мою благодарность всем нашим фанатам, которые всегда были на нашей стороне, я буду продолжать болеть вместе с вами, чтобы вы пережили невероятные эмоции с командой! #gozarya #blackwhite ⚫️⚪️👍👊

Допис, поширений Silas Araujo (@_araujosilas)

Нагадаємо, Зоря віддала Сіласа в оренду.

Раніше Зоря за сумою двох матчів поступилася Еспаньйолу і залишила Лігу Європи.

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