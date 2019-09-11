Бразилець попрощався з луганською Зорею

Бразильський півзахисник луганської Зорі Сілас попрощався з клубом.

Сілас написав прощальний лист в Instagram.

"Я залишаю тут свою подяку Зорі і всім співробітникам клубу. Велика подяка всьому тренерському штабу, з яким я мав можливість працювати протягом останніх двох років. Дякую за довіру до мене, я завжди мав чудові умови для того, щоб бути у відмінній формі.

Також висловлюю мою подяку всім нашим фанатам, які завжди були на нашому боці. Я буду продовжувати вболівати разом з вами, щоб ви пережили неймовірні емоції з командою", - написав Сілас.