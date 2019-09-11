Донецький Олімпік планує залишитися у столиці України на довгострокову перспективу.

Про це розповів генеральний директор клубу Олексій Антонов.

"У нас довгострокові перспективи затриматися в Києві. Ми інші міста не розглядаємо. Спасибі Києву, що нас прийняв у важку хвилину. Ми другий рік шукаємо землю під базу. Якщо нам керівництво міста або місцева федерація надасть можливість придбати якусь ділянку землі, ми будемо дуже щасливі відкрити якусь базу і туди вмістити академію. У нас в Донецьку була хороша база, з шістьма полями. Ми хочемо, щоб і в Києві була база, щоб і академія там тренувалася, і доросла команда.

На даний момент в Києві з землею не все так просто. Наприклад, якщо ця земля знаходиться в 50 кілометрах від Києва, то це дуже не зручно. Ми знаходимося в пошуках. Якщо найближчим часом все буде добре, то почнемо будувати базу", – розповів Антонов.