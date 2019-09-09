Кварцяний: Коломойський не хотів давати хабара

Ігор Коломойський стежить за футболом, але безпосередньо він не займається жодним клубом.

Про це заявив Бомбардиру президент Волині Віталій Кварцяний.

"Ви зараз спілкуєтеся з Коломойським? Зараз йому не до Кварцяного. Він серйозна людина в політиці, майстер спорту міжнародного класу, скажімо так. Він знає всі тонкощі політики, він цим живе.

Знаю, що він футбол розуміє, знає історію футболу. Ми з ним колись спілкувалися, він все пам'ятає: хто чемпіон світу, коли хто голи забивав, які збірні коли вигравали ЧС. Він стежить за футболом. Але безпосередньо він не займається жодним клубом. Хоча він - позитивний енергоносій розвитку. Він не був руйнівником, як хтось вважає. Ця моя думка була і є зараз.

А хто давав преференції Коломойському хоч раз в житті? Ніхто. Він боровся, не хотів давати хабара. Він розумна людина, налагодив бізнес, хотів його розвивати чесно. Я ж знаю, як зарплата сплачувалася в Дніпрі. Були високі зарплати, але які податки платили в бюджет", - сказав Кварцяний.