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У Дніпрі відбувся Експерт-клуб Parimatch

Сьогодні 18:25 334 0
У Дніпрі відбувся Експерт-клуб Parimatch

Джерело - Чемпіон.

 "Експерт-клуб Parimatch" вже став доброю цьогорічною традицією у футбольному інформаційному просторі. 

 Спільний захід Української асоціації футболу та Офіційного партнера національної збірної України з футболу ТМ Parimatch вже проходив у Києві та Львові й сьогодні відбувся в Дніпрі, де вже 10 вересня національна збірна зіграє контрольну гру зі збірною Нігерії.

  Своїми думками щодо  кваліфікаційного матчу чемпіонату Європи 2020 Литва – Україна (07.09.19), що завершився перемогою національної збірної команди України з футболу з рахунком 0:3, ділилася топові футбольні функціонери та гравці. Також під модераторством Олександра Гливинського спортивні журналісти прогнозували результати майбутніх ігор українців. 

  Євген Яровенко — казахстанський та український футболіст, тренер, олімпійський чемпіон 1988 року відзначив що збірна сьогодні мало пропускає (всього один гол у відборі), але ще повинна вдосконалюватися.  Погодився з ним  й Дмитро Михайленко — головний тренер Дніпра-1, який відзначив, що національна збірна має свій стиль, що рідкість для такого формату команд.  Сергій Назаренко — ветеран Дніпра та національної збірної України та Сергій Кравченко — капітан Дніпра-1, колишній гравець збірної України, відзначили що в збірній завжди панувала гарна атмосфера, але лише зараз з’явилися ігрова дисципліна , що дозволяє демонструвати європейський футбол.

Також експерти відзначили що товариська гра з Нігерією буде дуже цікавою, адже африканські команди завжди відмічаються атлетизмом та мотивацією. 

"Підтримка головної команди країни – найкраща мотивація для її перемог! При чому, як підтримка вболівальників, так і надійних партнерів. І нам надзвичайно приємно, що, окрім традиційних форматів співпраці, ТМ "Parimatch" ініціювала проведення Експерт-клубу, в якому експерти та представники ЗМІ дають фахову оцінку ключовим матчам збірної. Адже професійний аналіз є надзвичайно важливою складовою футболу. На ньому ґрунтуються основні висновки і вибудовуються нові тактичні схеми.  А той факт, що Експерт-клуб проводиться в різних містах нашої країни, дозволяє ще раз підкреслити, що, незалежно від клубних вподобань, національна команда – символ гордості та патріотизму для кожного українця!", – відзначив Олег Валерійович Протасов, Перший віце-президент Української асоціації футболу.

 "Експерт-клуб Parimatch за цей час став ще однією інформаційної експертною платформою, яка покликана дати не тільки максимально цікаву інформацію, але й об'єднати думки і погляди на розвиток "гри мільйонів" як футбольних фахівців — тренерів, гравців, так і представників медіа та вболівальників. Ми показуємо важливу підготовчу сторону футболу, розкриваємо секрети і робимо його ближче для широкої аудиторії" — прокоментував подію представник ТМ Parimatch Вадим Місюра. 

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Довідка про ТМ Parimatch

ТМ Parimatch була заснована в Києві у 1994 році. За час своєї успішної діяльності компанія активно займалася підтримкою українського спорту, надаючи організаційну допомогу  масовим спортивним заходам, а також сприяючи кар’єрі талановитих українських спортсменів.

У 2009 році у зв’язку із забороною букмекерської діяльності, ТМ Parimatch була змушена завершити свою бізнес-діяльність в Україні. Водночас компанія не припинила підтримку та розвиток українського спорту.

На сьогодні бренд Parimatch — меценат спорту №1 в Україні. Торгова марка займається соціальними спортивними проектами, формуванням культури спортивного вболівання, а також веде активну законодавчу роботу щодо легалізації букмекерської діяльності в Україні.

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Довідка про Українську асоціацію футболу

Українська асоціація футболу (УАФ) (до 22.05.2019 – Федерація футболу України). Українська всеукраїнська спортивна громадська організація, заснована 13 грудня 1991 року. З 1992 року – член ФІФА та УЄФА. 

УАФ створена відповідно до Законів України "Про об’єднання громадян" та "Про фізичну культуру і спорт" на засадах колективного членства. УАФ має статус національної асоціації, що, поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських організацій і чинним Статутом, дає їй право користуватися також повноваженнями щодо розвитку футболу, та виключним правом представляти футбол України в міжнародних спортивних організаціях і в міжнародних спортивних змаганнях з футболу, а також виключним правом на проведення змагань з футболу в Україні. 

 

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