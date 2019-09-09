У Шахтарі півзахисник Тете прагне реалізувати свою мрію.

Про це розповів сам гравець.

"Переїзд в Шахтар став найкращим рішенням у моїй кар'єрі. Гра на професіональному рівні – дуже важливий крок, і я вірю в свою здатність прогресувати. Тут я вже виріс і багато чому навчився.

Я дійсно розмовляю тільки португальською. Але в Шахтарі є Марлос і Тайсон, які говорять російською, тому вони завжди допомагають мені в комунікації. Тут у мене є можливість зіграти в Лізі чемпіонів, а це мрія. Думаю, кожен хлопчик, який грає в футбол, мріє колись зіграти в такому турнірі", – відзначив Тете.