Джерело - sport.uа.
32-річний уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані зможе взяти участь у поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
Про це повідомляє L`Equipe
Кавані відновлюється після травми.
Уругваєць приступить до тренувань в загальній групі наступного тижня і повинен встигнути одужати до матчу з Реалом, який відбудеться 18-го вересня.
Нагадаємо, Кавані може продовжити кар'єру в клубі Бекхема.
Раніше повідомлялося, що клуб Бекхема презентував дивовижний проект нового стадіону.