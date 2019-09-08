Уругвайський форвард незабаром приступить до тренувань в загальній групі

32-річний уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані зможе взяти участь у поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє L`Equipe

Кавані відновлюється після травми.

Уругваєць приступить до тренувань в загальній групі наступного тижня і повинен встигнути одужати до матчу з Реалом, який відбудеться 18-го вересня.

Нагадаємо, Кавані може продовжити кар'єру в клубі Бекхема.

Раніше повідомлялося, що клуб Бекхема презентував дивовижний проект нового стадіону.