Барцальї пройшов тренерські курси в навчально-тренувальному центрі Коверчано

Джерело - Calciomercato.

Колишній захисник Ювентуса Андреа Барцальї стане помічником головного тренера Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Барцальї пройшов тренерські курси в навчально-тренувальному центрі Коверчано і увійде до тренерського штабу італійського наставника.

38-річний італієць завершив кар'єру футболіста у травні 2019 року.

За Ювентус він провів 206 матчів в Серії А і виграв з туринським клубом 8 чемпіонатів Італії поспіль.

Нагадаємо, нападник Ювентуса може перебратися у Катар.

Також, Зінченко міг перейти у Ювентус.