Джерело - Calciomercato.
Колишній захисник Ювентуса Андреа Барцальї стане помічником головного тренера Мауріціо Саррі.
Про це повідомляє Calciomercato.
Барцальї пройшов тренерські курси в навчально-тренувальному центрі Коверчано і увійде до тренерського штабу італійського наставника.
38-річний італієць завершив кар'єру футболіста у травні 2019 року.
За Ювентус він провів 206 матчів в Серії А і виграв з туринським клубом 8 чемпіонатів Італії поспіль.
Нагадаємо, нападник Ювентуса може перебратися у Катар.
Також, Зінченко міг перейти у Ювентус.