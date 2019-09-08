Джерело - Watford Football Club.
Англійський Вотфорд знайшов заміну Хаві Гарсії на посту головного тренера.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Вотфорд оголосив про призначення Кіке Санчеса Флореса на пост головного тренера команди. Подробиці угоди із іспанським спеціалістом не розголошуються.
Відзначимо, що Кіке Санчес Флорес вже очолював Вотфорд у сезоні 2015/16. Тоді "шершні" зайняли 13 місце після поверненню у Прем'єр-Лігу.
Нагадаємо, Вотфорд оголосив про відставку Грасії.
Нагадаємо, Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Вотфорд.