Вотфорд оголосив ім’я нового головного тренера

Джерело - Watford Football Club.

Англійський Вотфорд знайшов заміну Хаві Гарсії на посту головного тренера.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вотфорд оголосив про призначення Кіке Санчеса Флореса на пост головного тренера команди. Подробиці угоди із іспанським спеціалістом не розголошуються.

Відзначимо, що Кіке Санчес Флорес вже очолював Вотфорд у сезоні 2015/16. Тоді "шершні" зайняли 13 місце після поверненню у Прем'єр-Лігу.

Нагадаємо, Вотфорд оголосив про відставку Грасії.

Нагадаємо, Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Вотфорд.