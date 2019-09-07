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Сербський нападник стане гравцем Манчестер Сіті

Сьогодні 15:08 291 0
Підписання на перспективу
Сербський нападник стане гравцем Манчестер Сіті
#МС, #Тедіч

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті досяг принципової домовленості з сербським клубом Чукарічкі щодо придбання молодого гравця команди Слободана Тедіча.

Про це повідомляє портал Manchester Evening News.

Команда нашого Олександра Зінченка планує поповнитись нападником Слободаном Тедічем. Клуби остаточно погодять трансфер взимку.

За даними видання, сума трансферу складе близько 3 млн євро. Як зазначив спортивний директор сербського клубу Ненад Міросавлевіч, "містяни" стежили за форвардом тривалий час.

"Він давно перебував на радарі у Сіті, скаути часто приїжджали подивитися на нього. Були матчі, коли ми навіть не знали про їхню присутність на стадіоні. Вони бачили всі його ігри, кожен рух. Це нормальна практика для одного з найбільших клубів світу. Коли вони офіційно зв'язалися з нами, ми легко і швидко домовилися. Ця угода є підтвердженням того, що ми добре робимо свою роботу, а також відмінною рекламою Чукаричок і сербського футболу", – розповів Міросавлевіч.

Відзначається, що Тедіч не відразу буде виступати за першу команду, а почне працювати разом з гравцями U23.

Раніше, Зінченко привітав Коноплянку з переходом у Шахтар.

Нагадаємо, Манчестер Сіті підпише конкурента Зінченку.

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