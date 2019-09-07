Палкін: Кілька днів пройде і Тайсон трохи охолоне

Пропозиції до донецького Шахтаря щодо трансфера капітана Тайсона були, але вони не задовольнили клуб.

Про це заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Пропозиції були, але вони нас не задовольнили. Може, для якогось іншого клубу ці пропозиції хороші, але для нас вони незадовільні.

Нещодавно я давав інтерв'ю, де сказав, що будь Тайсон на пару років молодше, він з його якостями коштував би 150 мільйонів, розумієте. Днями зустрівся аналіз, в якому Тайсон увійшов в десятку найкращих гравців Ліги чемпіонів за швидкісними якостями. Упевнений, що Рома і Мілан знають рівень Тайсона, і що у них є кошти, щоб заплатити суму, яку ми хочемо.

Будь-який футболіст, коли звертаються такі клуби, не витримав би - не має значення, яка ціна, 5 мільйонів, 30, 150. Природно, у будь-якого футболіста є бажання пограти там. Але потрібно враховувати і бажання клубу. Якщо Тайсон був незадоволений, його можна зрозуміти, ніхто його не критикує. Кілька днів пройде, він трохи охолоне, все буде нормально. Це нормальний процес, тут нема чому дивуватися", - сказав Палкін.