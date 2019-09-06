Україна U-21- Фінляндія U-21: онлайн-трансляція матчу Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 вересня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі відбудеться матч першого туру групового етапу відбору на молодіжне ЄВРО-2021 між збірними України U-21 і Фінляндії U-21.

Час початку матчу - 18:25 за київським часом.

У прямому ефірі гру Україна U-21- Фінляндія U-21 можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1.

Також поєдинок можна буде переглянути на нашому сайті.

Цей матч відкриє відбірковий цикл команди Руслана Ротаня на молодіжний чемпіонат Європи 2021 року. Разом з Фінляндією українці поміряються силами в групі з однолітками з Данії, Північної Ірландії, Румунії та Мальти.