Головний тренер клубу Першої ліги подав у відставку

Наставник подав у відставку

Головний тренер клубу Першої ліги України Черкащини Олександр Кирилюк написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє Черкаський спорт.

Олександр Кирилюк - знакова людина для футболу в Черкасах. Він виступав за місцевий Дніпро як футболіст в 1987-95, а потім провів в цьому місті майже всю тренерську кар'єру.

Кирилюк подав у відставку після поразки Черкащини у рамках 7-го туру Першої ліги від Агробізнесу - 1:2.

Керівництво Черкащини прийняло відставку Олександра Кирилюка з посади головного тренера команди.

Виконувати обов'язки головного тренера буде Віталій Кобзар, який під час перебування ігрової кар'єри двічі виступав за черкаський Дніпро (в сезоні 1994/95 і сезоні 2005/06).

Після семи матчів чемпіонату підопічні Кирилюка виграли лише одного разу і знаходяться на 13-му місці турнірної таблиці Першої ліги. У наступному матчі Черкащина зіграє із запорізьким Металургом 8 вересня.

Нагадаємо, Чорноморець у драматичному матчі здолав Прикарпаття.