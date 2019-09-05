Олександрія порадувала своїх уболівальників

Олександрія організовує поїздку для уболівальників на матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб виділить втобус на 60 місць для фанів, які поїдуть на гру до Німеччини. Проїзд в обидві сторони буде безкоштовним, уболівальники заплатять лише за квитки на матч.

"Орієнтовний час поїздки автобусом за маршрутом Олександрія - Вольфсбург складає близько 23 годин. При собі необхідно мати біометричний паспорт і медичну страховку на період перебування за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Наразі усі охочі можуть подати заявки на поїздку, які будуть прийматися до 9 вересня.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.

Груповий етап Ліги Європи для Олександрії розпочнеться у Німеччині.