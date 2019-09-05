Мій профіль
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція 1/2 фіналу US Open. LIVE
Сьогодні 16:10 2259
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
Сьогодні 08:10 4647
Помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд
03.09.2019 21:41 1771
Світоліна переграла Конту і вийшла у півфінал US Open
03.09.2019 20:54 2852 1
Для них не існує війни. Дивні висловлювання Ломаченка, Гвоздика та Усика
03.09.2019 16:05 7564 12
Світоліна - Конта: анонс і прогноз 1/4 фіналу US Open-2019
03.09.2019 13:54 1873
Ломаченко назвав війну з Росією поділом нагорі
03.09.2019 11:39 5277 3
Шахтар підписав Коноплянку
02.09.2019 19:23 7206 1
Динамо втратило перемогу над Зорею, Шахтар знищив Олімпік. Огляд матчів 6 туру УПЛ
02.09.2019 10:36 1551
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
02.09.2019 08:33 22161
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Біатлон Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК 211
16:25 Футбол Ракитич хоче покинути Барселону 913
16:12 Футбол Каштру дав оцінку першому матчу Коноплянки 211
16:10 Теніс Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція 1/2 фіналу US Open. LIVE 2259
16:00 Блог Щоденник збірної. День третій 203
15:54 Футбол Неймар зіграє за збірну Бразилії у матчі з Колумбією 234
15:50 Теніс Світоліна - Вільямс: прогноз букмекерів 471
15:40 Футбол Ловрен: Я не хочу кудись йти і доводити щось 190
15:25 Футбол Аталанта хоче підписати конкурента Маліновському 385
15:24 Блог Навіщо Коноплянка Шахтарю - ТаТоТаке 225
15:10 Волейбол Гармаш перейшов до румунського клубу 784
14:56 Футбол Караваєв: Литовці підуть у глуху оборону 157
14:40 Футбол На матчі Україна - Нігерія працюватимуть італійські арбітри 240
14:24 Бокс Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою 410
14:10 Футбол Новачок Шахтаря Вітао попрощався з Палмейрасом 285
14:07 Блог Легко не буде. Огляд найкращих ударів майбутнього суперника Усика 438
13:56 Футбол Каштру: Коноплянка виконав своє завдання 327
13:41 Легка атлетика Українець претендує на звання найкращого легкоатлета місяця в Європі 274
13:24 Баскетбол Чехія перемогла Туреччину. Результати матчів 3 туру чемпіонату світу 262
13:11 Баскетбол Син Коломойського прибув у розташування Дніпра 417
12:53 Футбол Шахтар зіграв внічию з дебютантом УПЛ у контрольному матчі 487
12:41 Футбол Стала відома зарплата Ікарді в ПСЖ 320
12:26 Футбол Гірник-Спорт – Металіст 1925 1:2. Огляд матчу 262
12:08 Гандбол Татран – Мотор 24:25. Огляд матчу 282
11:56 Хокей УХЛ представила календар чемпіонату сезону 2019/20 278

Ракитич хоче покинути Барселону

Сьогодні 16:25 913 0
Іван Ракитич хоче змінити клуб
Ракитич хоче покинути Барселону
#Ракитич, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Барселони Іван Ракитич незадоволений своїм статусом у команді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як стало відомо, 31-річний хорват хоче покинути Барселону у найближче трансферне вікно. Ракитич образився на керівництво клубу за те, що його хотіли включити в угоду про трансфер Неймара з ПСЖ.

Також, у поточному сезоні півзахисник отримує мало ігрової практики, за три тури Ла-Ліги він зіграв лише 45 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ювентус спробує підписати Ракитича взимку.

Нагадаємо, Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.

Коментарі ()