Іван Ракитич хоче змінити клуб

Півзахисник Барселони Іван Ракитич незадоволений своїм статусом у команді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як стало відомо, 31-річний хорват хоче покинути Барселону у найближче трансферне вікно. Ракитич образився на керівництво клубу за те, що його хотіли включити в угоду про трансфер Неймара з ПСЖ.

Також, у поточному сезоні півзахисник отримує мало ігрової практики, за три тури Ла-Ліги він зіграв лише 45 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ювентус спробує підписати Ракитича взимку.

Нагадаємо, Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.