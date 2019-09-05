Джерело - isport.ua.
Півзахисник Барселони Іван Ракитич незадоволений своїм статусом у команді.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Як стало відомо, 31-річний хорват хоче покинути Барселону у найближче трансферне вікно. Ракитич образився на керівництво клубу за те, що його хотіли включити в угоду про трансфер Неймара з ПСЖ.
Також, у поточному сезоні півзахисник отримує мало ігрової практики, за три тури Ла-Ліги він зіграв лише 45 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Ювентус спробує підписати Ракитича взимку.
Нагадаємо, Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.