Півзахисник Євгеній Коноплянка виконав своє завдання у товариському матчі із Колосом.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Я не буду його оцінювати по 45 хвилинам тренувального матчу. Він виконав своє завдання, як його і просили. Грав з повною віддачею і професіоналізмом. Це все, що мене наразі цікавить.

Скільки часу Коноплянці знадобиться на адаптацію? Гравець сам дасть цю відповідь. Йому буде потрібен певний час. Без всяких сумнівів, команда допоможе йому пройти цей складний шлях", — сказав Каштру.