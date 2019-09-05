Джерело - shakhtar.com.
Півзахисник Євгеній Коноплянка виконав своє завдання у товариському матчі із Колосом.
Про це розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.
"Я не буду його оцінювати по 45 хвилинам тренувального матчу. Він виконав своє завдання, як його і просили. Грав з повною віддачею і професіоналізмом. Це все, що мене наразі цікавить.
Скільки часу Коноплянці знадобиться на адаптацію? Гравець сам дасть цю відповідь. Йому буде потрібен певний час. Без всяких сумнівів, команда допоможе йому пройти цей складний шлях", — сказав Каштру.
Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі.