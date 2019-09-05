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Каштру: Коноплянка виконав своє завдання

Сьогодні 13:56 328 0
Наставник гірників прокоментував дебютну гру Коноплянки
Каштру: Коноплянка виконав своє завдання
#Каштру, #Коноплянка, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

У контрольному матчі з Колосом Євген Коноплянка виконав своє завдання з повною віддачею і професіоналізмом.

Про це заявив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Коноплянка - гравець, який не потребує особливого представлення. Він ще один гравець, який повинен допомогти нашій команді. Шахтар багато років перемагає, тому кожен гравець, хто приходить, повинен бути з достатніми якостями, щоб допомагати всім, хто тут знаходиться, і перемагати.

Я не буду його оцінювати по 45 хвилинам тренувального матчу. Це не контекст нашої команди (оцінювати індивідуально), було 4 гравці з основного складу, решта були з академії.

Коноплянка виконав своє завдання як його просили з повною віддачею і професіоналізмом. Це те, що мене цікавить нині. І провів ігровий час на полі.

Скільки часу потрібно Коноплянці для адаптації? Гравець дасть відповідь. Він працював індивідуально, йому потрібно буде час. Зрозуміло, що команда допоможе йому пройти той складний шлях, який йому належить.

Зараз він в національній збірній України, розвиває свою роботу там. Робота там і робота тут допоможе йому дістатися до ідеальних фізичних, тактичних, психологічних кондицій", - сказав Каштру.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря у контрольному матчі з  Колосом (1:1).

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