Аталанта хоче підписати конкурента Маліновському

Бертолаччі може поповнити склад Аталанти

Аталанта розглядає можливість укласти контракт з півзахисником Андреа Бертолаччі.

Про це повідомляє L'Eco di Bergamo.

28-річний Бертолаччі є вільним агентом , тому закриття трансферного вікна не стане перешкодою для його підписання. Андреа може скласти конкуренцію Руслану Маліновському, оскільки також діє в центрі поля.

Бертолаччі раніше виступав за Лечче (44 матчі у всіх турнірах, 7 голів), Дженоа (124, 13) і Мілан (54, 2). У його послужному списку 5 матчів за національну збірну Італії.

Раніше, Маліновський потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, бергамці потрапили в групу С разом з англійським Манчестер Сіті, донецьким Шахтарем і загребським Динамо.