Аталанта хоче підписати конкурента Маліновському

Джерело - football.ua.
Аталанта розглядає можливість укласти контракт з півзахисником Андреа Бертолаччі.
Про це повідомляє L'Eco di Bergamo.
28-річний Бертолаччі є вільним агентом , тому закриття трансферного вікна не стане перешкодою для його підписання. Андреа може скласти конкуренцію Руслану Маліновському, оскільки також діє в центрі поля.
Бертолаччі раніше виступав за Лечче (44 матчі у всіх турнірах, 7 голів), Дженоа (124, 13) і Мілан (54, 2). У його послужному списку 5 матчів за національну збірну Італії.
Раніше, Маліновський потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, бергамці потрапили в групу С разом з англійським Манчестер Сіті, донецьким Шахтарем і загребським Динамо.