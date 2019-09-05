Караваєв: Литовці підуть у глуху оборону

Джерело - zbirna.com.
Збірна Литви у домашньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти національної команди України буде грати від оборони.
Про це захисник збірної України Олександр Караваєв заявив сайту zbirna.com.
"У збірній у нас завжди гарний настрій, тому як би не складалися справи в клубі, тут емоції позитивні. Відчуваю себе добре. Звичайно, останні два-три тижні немає ігрового тонусу, як хотілося б, але я пройшов збори, грав на початку сезону. Тому готовий на 100 відсотків.
Думаю, що у нас з Литвою буде непростий матч, тому що суперник буде налаштовуватися на нас, як на лідера групи. Упевнений, що вони закриються на своїй половині поля, підуть в глуху оборону, а ми будемо намагатися розкрити її і намагатися знайти момент, щоб забити гол", - сказав Караваєв.
Нагадаємо, матч між збірними Литви і України відбудеться 7 вересня у Вільнюсі. Початок о 19:00 за київським часом.
Раніше, Яремчук відновився від травми.
Нагадаємо, Євген Коноплянка готовий допомогти збірній у матчі проти Литви.