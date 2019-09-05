Ловрен: Я не хочу кудись йти і доводити щось

Ловрен про не бажання залишати Ліверпуль

Захисник Ліверпуля і національної збірної Хорватії Деян Ловрен у літнє трансферне вікно не бажав переходити до іншого клубу і доводити свою профпридатність.

Про футболіст заявив сайту Sportske novosti.

"Зі мною зв'язувався Мілан, але наполегливіше всіх була Рома, проте переговори не увінчалися успіхом. Я не хочу кудись йти і доводити комусь, хто я і як граю, готовий я чи ні. Я професіонал, я виграв Лігу чемпіонів, виграв срібло чемпіонату світу. Я домігся великих успіхів у футболі і не повинен йти в оренду або доводити щось", - сказав Ловрен.

У послугах Ловрена, окрім Мілана і Роми, був зацікавлений Баєр.