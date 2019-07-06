Збірна Аргентини здолала Чилі у матчі за третє місце в рамках Копа Америки-2019.
Вже на 12-й хвилині Серхіо Агуеро відкрив рахунок у матчі, а через десять хвилин Дибала подвоїв перевагу.
Наприкінці першого тайму Ліонель Мессі та Гарі Медель отримали червоні картки за сутичку.
Артуро Відаль відквитав один гол на 59-й хвилині, але це не допомогло Чилі завоювати медалі.
Копа Америки-2019
Матч за третє місце
6 липня
Аргентина - Чилі 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Агуеро, 2:0 - 22 Дибала, 2:1 - 59 Відаль(П)
Червоні картки: Мессі(37), Медель(37).
Нагадаємо, у фіналі сенсаційний Перу зіграє зі збірною Бразилії.
Джерело - Чемпіон.