Перемогу принесли голи Агуеро та Дибали

Збірна Аргентини здолала Чилі у матчі за третє місце в рамках Копа Америки-2019.

Вже на 12-й хвилині Серхіо Агуеро відкрив рахунок у матчі, а через десять хвилин Дибала подвоїв перевагу.

Наприкінці першого тайму Ліонель Мессі та Гарі Медель отримали червоні картки за сутичку.

Артуро Відаль відквитав один гол на 59-й хвилині, але це не допомогло Чилі завоювати медалі.

Копа Америки-2019

Матч за третє місце

6 липня

Аргентина - Чилі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Агуеро, 2:0 - 22 Дибала, 2:1 - 59 Відаль(П)

Червоні картки: Мессі(37), Медель(37).

Нагадаємо, у фіналі сенсаційний Перу зіграє зі збірною Бразилії.

Джерело - Чемпіон.