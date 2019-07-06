Атлетіко викупить Морату у Челсі

Мората залишиться у Мадриді

Челсі і Атлетіко погодили умови постійного трансферу нападника Альваро Мората.

Про це повідомив офіційний сайт синіх.

Передбачається, що вартість трансферу складе близько 50 млн фунтів.

Атлетіко погодив з Челсі повноцінний трансфер гравця. Прес-служба Атлетіко уточнює, що угода набуде чинності тільки з сезону-2020/21, а найближчий сезон Альваро Мората також проведе в мадридській команді за орендною угодою.

Раніше, Манчестер Сіті оголосив про перехід Родрі.

Нагадаємо, головний тренер Дербі Френк Лемпард очолив Челсі.

Джерело - football.ua.