Атлетіко викупить Морату у Челсі

Челсі і Атлетіко погодили умови постійного трансферу нападника Альваро Мората.
Про це повідомив офіційний сайт синіх.
Передбачається, що вартість трансферу складе близько 50 млн фунтів.
Атлетіко погодив з Челсі повноцінний трансфер гравця. Прес-служба Атлетіко уточнює, що угода набуде чинності тільки з сезону-2020/21, а найближчий сезон Альваро Мората також проведе в мадридській команді за орендною угодою.
Раніше, Манчестер Сіті оголосив про перехід Родрі.
Нагадаємо, головний тренер Дербі Френк Лемпард очолив Челсі.
Джерело - football.ua.