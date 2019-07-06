Динамо - Ваккер 3:0. Огляд матчу

У контрольному матчі київське Динамо зустрічалося з Ваккером (Австрія).
У першій половині зустрічі київській команді вдалося тричі відзначитися. Вже на 13-ій хвилині відзначився Олександр Караваєв, для якого це став дебютний забитий м’яч у футболці Динамо. Через вісім хвилин рахунок подвоїв Беньямін Вербич. Гол в роздягальню забив Денис Гармаш.
Контрольний матч
Динамо - Ваккер 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Караваєв, 2:0 - 21 Вербич, 3:0 - 45 Гармаш.
Динамо, нагадаємо, в першому спарингу зіграло внічию з румунським Ботошані.
Раніше повідомлялося, Циганков тренується індивідуально.
Джерело - Чемпіон.