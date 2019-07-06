Динамо - Ваккер 3:0. Огляд матчу

Впевнена перемога киян

У контрольному матчі київське Динамо зустрічалося з Ваккером (Австрія).

У першій половині зустрічі київській команді вдалося тричі відзначитися. Вже на 13-ій хвилині відзначився Олександр Караваєв, для якого це став дебютний забитий м’яч у футболці Динамо. Через вісім хвилин рахунок подвоїв Беньямін Вербич. Гол в роздягальню забив Денис Гармаш.

Контрольний матч

Динамо - Ваккер 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Караваєв, 2:0 - 21 Вербич, 3:0 - 45 Гармаш.

Динамо, нагадаємо, в першому спарингу зіграло внічию з румунським Ботошані.

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Джерело - Чемпіон.