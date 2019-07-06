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Моурінью порекомендував Соболя бельгійському клубу

Сьогодні 10:24 386 0
Моурінью порекомендував Соболя бельгійському клубу

Трансферу українця Едуарда Соболя до бельгійського Брюгге посприяла рекомендація Жозе Моурінью.

Про це повідомляє HLN.

Керівництво Брюгге всерйоз підходило до питання вибору кандидатури лівого захисника команди на майбутній сезон.

Перед виходом на трансферний ринок, боси бельгійців провели ряд консультацій з авторитетними фахівцями, зібравши у них відомості з приводу кожного з наявних в шорт-листі кандидатів.

У підсумку, як відомо, вибір Брюгге випав на українця Едуарда Соболя, який був орендований до кінця сезону у Шахтаря.

Відомо, що угоді в якійсь мірі посприяла порада Жозе Моурінью. Нині безробітний коуч зазначив, що під час перебування тренером Манчестер Юнайтед його команда зустрічалася в Лізі Європи з Зорею, за яку грав Соболь. В очних поєдинках працьовитий українець справив враження на Моуріньо, а тому той однозначно дав позитивну характеристику кандидатурі Едуарда.

Відзначимо, на Соболя, крім Брюгге, активно претендували Аякс та Кортрейк.

Нагадаємо, Шахтар віддав Едуарда Соболя в річну оренду.

Раніше повідомлялося, що Соболь успішно пройшов медичний огляд.

Джерело - sport.ua.

#Соболь, #Брюгге
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