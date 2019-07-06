Шахтар - Копенгаген 2:1. Огляд матчу

У контрольному матчі донецький Шахтар зустрічався з данським Копенгагеном.
У першій половині першого тайму гірникам вдалося двічі вразити ворота суперника - дубль оформив Жуніор Мораєс. До перерви датчани один м’яч відіграли. У другому таймі матчу забитих м’ячів не було.
Це вже був другий спаринг донеччан. У першому гірники зіграли в нічию з німецьким Юрдінгеном (1:1).
Контрольний матч
5 липня
Шахтар - Копенгаген 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 16 Мораєс, 2:0 - 21 Мораєс, 2:1 - 39 Хольсе.
Раніше головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відзначав, що ще немає стартового складу команди.
Джерело - Чемпіон.