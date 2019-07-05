Карпати перемогли першоліговий Агробізнес

У контрольному матчі львівські Карпати святкували перемогу над Агробізнесом з Волочиська.
Після сухого першого тайму на 59-ій хвилині матчу львівська команда відкрила рахунок: вдало зігравши на перехоплені на чужій половині поля півзахисник Карпат вивів на побачення його партнера Карпенка, який переграв голкіпера суперника. В останній 10-тихвилинці матчу Карпати подвоїли рахунок - відзначився Мартінс.
Контрольний матч
Карпати - Агробізнес 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Карпенко, 2:0 - 84 Мартінс.
Раніше повідомлялося, що Федецький покинув Карпати.
Нагадаємо, львів'ян залишив голкіпер Максим Кучинський.
Джерело - Чемпіон.