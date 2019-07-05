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Турецький тренер міг очолити Динамо

Вчора 20:22 531 0
Бешикташ перехопив Абдулу
Турецький тренер міг очолити Динамо

Головний тренер Бешикташа Абдула Авджі міг очолити київське Динамо.

Про це повідомляє FootBoom.

"Була десь місяць тому така інформація. Більш того, Авджі навіть купив квиток до Києва, щоб прилетіти домовитися з Суркісом. Ми хотіли організувати їхню зустріч. В такому випадку, Абдулла, напевно, підписав би контракт з Києвом. Я навіть висловлював свою думку про Київ для Авджі.

Він дійсно цікавився можливістю попрацювати тренером в Динамо. Можна сказати, що трохи не вийшло організувати цю зустріч. Шкода, що так вийшло. У Києві Авджі працював би довгий час і був би успішним тренером в Україні.

Але так вийшло, що Бешикташ зумів випередити Динамо і зробив свою пропозицію раніше. До того ж були запропоновані більш цікаві умови і Авджі вибрав Бешикташ", – сказав агент ФІФА Алааддін Меміш.

Динамо, нагадаємо, в першому спарингу зіграло внічию з румунським Ботошані.

Раніше повідомлялося, Циганков тренується індивідуально.

Джерело - football24.ua.

#Абдула, #Динамо
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