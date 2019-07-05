Шахтар цікавиться хавбеком Порту

Останнім часом нігерієць подорожує по орендах

Хавбек Порту Мікел Агу може перейти в Шахтар.

Про це повідомляє Record.

Гірники цікавилися у португальського клубу, на яких підставах вони можуть підписати 26-річного нігерійця.

Агу - вихованець Порту, ​​виступав в оренді за Брюгге, Віторію Сетубал та Бурсаспор.

Минулий сезон провів у Віторії Сетубал, за яку зіграв 21 матч, забив 1 гол і зробив 1 асист.

Також на його рахунку 7 матчів за збірну Нігерії.

Агу грає на позиції опорника, але може бути центральним півзахисником або центрбеком.

Transfermarkt оцінює його в 2 млн євро. Контракт з Порту розрахований до літа 2021-го.

Нагадаємо, черговий гравець Шахтаря перейшов у російський клуб.

Раніше Соболь перейшов в Брюгге.

Джерело - Record.