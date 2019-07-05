Селезньов зацікавив турецькі клуби

Раніше Євген вже виступав у Туреччині

Колишній форвард Малаги Євген Селезньов шукає новий клуб для продовження кар'єри.

За інформацією AS, ним цікавляться кілька турецьких клубів.

Малага вирішила не продовжувати співпрацю з Селезньовим, попри те, що він єдиний нападник на контракті у клубу.

Селезньов не відзначився результативними діями в 12 зустрічах.

У Туреччині 33-річний форвард вже виступав за Карабюкспор і Акхісар Беледі.

Нагадаємо, Селезньов не завдав жодного удару в шести матчах.

Раніше Селезньов побував у Бомбардирі.

Джерело - AS.