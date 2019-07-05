Член нацради з питань телебачення: 99 відсотків, що Setanta не отримає дозволу в Україні

Телеканал Setanta, швидше за все, не отримає ліцензію на мовлення в Україні.
Про це розповів член Нацради з питань телебачення і радіо Олександр Ільяшенко.
"Навіть якщо таке звернення буде - від них самих або через партнера-провайдера - 99 відсотків, що вони дозволу не отримають.
Ми дуже критично ставимося до компаній, які мають ліцензію Роскомнадзора. Не знаю, що вони віщають там [в Росії], але така ліцензія у них є", - сказав Ільяшенко.
Представник Setanta в Україні Марина Лисенко заперечує інформацію про ліцензії Роскомнадзора.
"Setanta Sports в РФ ніколи не вела мовлення та ліцензій не отримувала", - сказала Лисенко.
Нагадаємо, Телеканали Футбол 1/2 можуть зникнути із кабельних мереж.
Також повідомлялося, що Setanta запуститься в Україні 1 серпня.
Джерело - Трибуна.