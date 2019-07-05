Екс-гравець Дніпра увійшов до тренерського штабу Дніпра-1

У минулому сезоні Назаренко виступав на аматорському рівні

Колишній футболіст Дніпра Сергій Назаренко увійшов до тренерського штабу Дніпра-1.

Про це стало відомо з офіційного YouTube-каналу клубу.

Він взяв участь у фотосесії клубу перед сезоном і був позначений як тренер команди. Швидше за все, Назаренко буде працювати з молодіжною командою дніпрян.

У минулому сезоні Назаренко грав за Дніпро на аматорському рівні.

Останній матч на офіційному рівні 39-річний фахівець провів у жовтні 2016-го.

Нагадаємо, Михайленко дав інтерв'ю з приводу амбіцій команди у новому сезоні.

Також повідомлялося, у Дніпрі кар'єру може продовжити колишній гравець Металіста.

Джерело - YouTube-канал Дніпра-1.