Привіт нєгріла - Алієв розповів, як спілкувався з легінерами в Динамо

Колишній півзахисник збірної України і київського Динамо Олександр Алієв інколи жартував над легіонерами в команді.

Про це розповів сам футболіст.

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"З усіма були рівні стосунки. Вони в основному один з одним спілкуються. Бразильці якщо разом збиралися, то влаштовували невеликий карнавал - завжди співали. Я іноді розігрував темношкірих, приносив банани і говорив: " Привіт, негріла". Але це все в жарт - ніхто не ображався ", - заявив Алієв.