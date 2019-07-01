Проти Тимощука порушено дві кримінальні справи

Проти колишнього гравця Шахтаря, Зеніта, Баварії та збірної України Анатоля Тимощука відкриті одразу дві кримінальні справи в Німеччині.

Про це розповіла екс-дружина футболіста Надія Навроцька.

"Усе просто – Анатолій затягує процес розлучення. Він стверджує, що у нього немає статків, і пропонує ділити навпіл мої статки. Причому, на всі судові справи у трьох країнах, які здійснюють як мінімум три команди адвокатів, за оцінкою німецьких спеціалістів, вже вірогідно витратив близько 1 мільйона євро.

Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік нахабно брехав у суді. Станом на сьогодні щодо нього відкриті дві кримінальні справи у Німеччині. Це вже не він проти мене, чи я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство", - сказала Навроцька.