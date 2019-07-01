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Проти Тимощука порушено дві кримінальні справи

Сьогодні 19:17 775 0
екс-дружина футболіста Надія Навроцька розповіла про судові справи проти Анатолія Тимощука
Проти Тимощука порушено дві кримінальні справи

Проти колишнього гравця Шахтаря, Зеніта, Баварії та збірної України Анатоля Тимощука відкриті одразу дві кримінальні справи в Німеччині.

Про це розповіла екс-дружина футболіста Надія Навроцька.

"Усе просто – Анатолій затягує процес розлучення. Він стверджує, що у нього немає статків, і пропонує ділити навпіл мої статки. Причому, на всі судові справи у трьох країнах, які здійснюють як мінімум три команди адвокатів, за оцінкою німецьких спеціалістів, вже вірогідно витратив близько 1 мільйона євро. 

Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік нахабно брехав у суді. Станом на сьогодні щодо нього відкриті дві кримінальні справи у Німеччині. Це вже не він проти мене, чи я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство", - сказала Навроцька.

Джерело - football24.ua.

#Тимощук, #Зеніт, #Шахтар
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