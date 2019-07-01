Вест Гем зібрав гравців для проведення передсезонних зборів.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Український вінгер Андрій Ярмоленко також приєднався до партнерів по команді. Нагадаємо, 29-річний гравець більшу частину минулого сезону пропустив через важку травму.
WE'RE BACK! ⚒🔥 pic.twitter.com/TIG3Wbfi1j— West Ham United (@WestHamUtd) 1 July 2019
Сезон АПЛ 2019/20 розпочнеться 9 серпня. В минулому розіграші чемпіонату Англії Вест Гем посів 10-ту сходинку турнірної таблиці.
Нагадаємо, у Ярмоленка з'явився конкурент У Вест Гемі.
Раніше повідомлялося, як Ярмоленко дотепно потролив Зінченка.
Джерело - Чемпіон.