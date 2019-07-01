Частину минулого сезону українець пропустив через важку травму

Вест Гем зібрав гравців для проведення передсезонних зборів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Український вінгер Андрій Ярмоленко також приєднався до партнерів по команді. Нагадаємо, 29-річний гравець більшу частину минулого сезону пропустив через важку травму.

Сезон АПЛ 2019/20 розпочнеться 9 серпня. В минулому розіграші чемпіонату Англії Вест Гем посів 10-ту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, у Ярмоленка з'явився конкурент У Вест Гемі.

Раніше повідомлялося, як Ярмоленко дотепно потролив Зінченка.

Джерело - Чемпіон.