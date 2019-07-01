Рашфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Маркусом Рашфордом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода з 21-річним форвардом розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на 1 сезон.
A new #MUFC contract for @MarcusRashford ✍️— Manchester United (@ManUtd) 1 July 2019
Раніше повідомлялося, що Рашфорд за новим контрактом буде заробляти 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
У минулому сезоні, протягом якого МЮ керували Оле-Гуннар Сульшер і звільнений в грудні Жозе Моуріньо, Рашфорд взяв участь в 47 матчах у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши 9 результативних передач.
Нагадаємо, що Рашфордом цікавилася Барселона.
Раніше повідомлялося, що Рашфорд може перейти до Мілана.
Джерело - Чемпіон.