Рашфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Нова угода з форвардом розрахована на 4 роки

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Маркусом Рашфордом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода з 21-річним форвардом розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на 1 сезон.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд за новим контрактом буде заробляти 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

У минулому сезоні, протягом якого МЮ керували Оле-Гуннар Сульшер і звільнений в грудні Жозе Моуріньо, Рашфорд взяв участь в 47 матчах у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши 9 результативних передач.

Джерело - Чемпіон.