Італійський екс-півзахисник Роми Даніеле Де Россі продовжить кар'єру в Фіорентині.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Шира в Twitter.
Легенда Роми ймовірно підпише з фіалками контракт на один сезон.
C’è il sì di Daniele #DeRossi alla #Fiorentina. Contratto annuale. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2019
Даніеле Де Россі виступає за Рому з 2001 року.
Нагадаємо, футболісти Роми попрощалися з Де Россі.
Минулого сезону Фіорентина зайняла 16-е місце в турнірній таблиці італійського чемпіонату, в трьох очках від зони вильоту.
Раніше гравця сватали в Нью-Йорк Сіті.
Джерело - Чемпіон.