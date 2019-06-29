Раніше італійця пов'язували з клубами МЛС

Італійський екс-півзахисник Роми Даніеле Де Россі продовжить кар'єру в Фіорентині.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Шира в Twitter.

Легенда Роми ймовірно підпише з фіалками контракт на один сезон.

Даніеле Де Россі виступає за Рому з 2001 року.

Нагадаємо, футболісти Роми попрощалися з Де Россі.

Минулого сезону Фіорентина зайняла 16-е місце в турнірній таблиці італійського чемпіонату, в трьох очках від зони вильоту.

Раніше гравця сватали в Нью-Йорк Сіті.

Джерело - Чемпіон.