Мати чемпіона світу: У Росію син не переїде

Юхим мріє стати гравцем Шахтаря

Юхим Конопля, який став чемпіоном світу на молодіжному рівні,категорично не перейде в російський клуб, адже в нього сім'я патріотів, а всі мрії лише про одне – стати гравцем основи Шахтаря.

Про це в ефірі Першого національного заявила мати вихованця Шахтаря.

"Син дуже сумує за рідним містом, там усе залишилося. У нього в Донецьку за цей час померла прабабця, він її дуже любив, а ми навіть не могли потрапити на похорон. Дозволила йому зробити єдине татуювання – на передпліччі написано: "З Вірою в серці, з Вірою по життю". Прабабцю було звати Віра", – пригадала жінка.

Мама Юхима, яка працює в Національній гвардії, змушена була поміняти декілька квартир у Харкові – квартира в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку розташована неподалік від славнозвісного аеропорту.

Раніше повдіомлялося, що Десна взяла в оренду Коноплю.

Нагадаємо, що Десна підписала екс-гравця Волині.

Джерело - football24.ua.