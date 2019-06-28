Медалі за участь у фіналі Кубка України відразу після вручення команді Інгулець розвалились.

Про це сайту Sportarena сказав президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк.

"Уже відразу після вручення ще на полі тризуб почав відпадати. Я її беру в руки, а шматок медалі вже відпадає на газон. Це стосується всіх, кому повісили її на шию. Ми привезли до Петрового лише обідок медалі, що це за чортівня.

Нам пообіцяли в УАФ їх замінити, але для мене це виглядає дико. Інша справа, медалі ПФЛ – вони виглядають сучасно, в них мало зайвих елементів, і не соромно показувати комусь.

Ситуація неприємна. Як і той факт, що вперше в історії розіграшу Кубка України учасникам фіналу не були передбачені призові. Це якась доля: уперше відмінили, і ми опинилися серед команд-невдах. Щоправда, це для нас точно не було головним", – зазначив Олександр Поворознюк.