Медалі за участь у фіналі Кубка України відразу після вручення команді Інгулець розвалились.
Про це сайту Sportarena сказав президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк.
"Уже відразу після вручення ще на полі тризуб почав відпадати. Я її беру в руки, а шматок медалі вже відпадає на газон. Це стосується всіх, кому повісили її на шию. Ми привезли до Петрового лише обідок медалі, що це за чортівня.
Нам пообіцяли в УАФ їх замінити, але для мене це виглядає дико. Інша справа, медалі ПФЛ – вони виглядають сучасно, в них мало зайвих елементів, і не соромно показувати комусь.
Ситуація неприємна. Як і той факт, що вперше в історії розіграшу Кубка України учасникам фіналу не були передбачені призові. Це якась доля: уперше відмінили, і ми опинилися серед команд-невдах. Щоправда, це для нас точно не було головним", – зазначив Олександр Поворознюк.
Нагадаємо, Інгулець в сезоні, що завершився Першої ліги зайняв 7-е місце і вийшов у фінал Кубка України, де у вирішальній грі поступився Шахтарю (0:4).
Раніше повідомлялося, що досвідчений український воротар Богдан Шуст продовжить кар'єру в Інгульці.
Джерело - Sportarena.