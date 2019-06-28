Стівен Джеррард може повернутися в АПЛ

Легендарний екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард може очолити Ньюкасл.

Про це повідомляє The Telegraph.

Джеррард потрапив у список пріоритетних кандидатів на посадку головного тренера команди.

Також керівництво "сорок" розглядає кандидатуру головного тренера Ніцци Патріка Вієйра та асистента Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікаеля Артету.

Відзначимо, що минулий сезон Стівен Джеррард був головним тренером Рейнджерс, із яким зайняв друге місце у чемпіонаті Шотландії.

Раніше повідомлялося, що Блан може очолити Ньюкасл. Також була інформація щодо зацікавленостей у послугах Раньєрі.

Джерело - football24.ua.