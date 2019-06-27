Лілль домовився про трансфер Веа

Нападник ПСЖ Тімоті Веа близький до того, щоб продовжити кар'єру в Ліллі.
Про це повідомляє RMC Sport .
19-річний футболіст, який минулі півроку захищав кольори Селтіка на правах оренди, укладе з догами контракт на п'ять років.
Також повідомляється, що продаж Веа - це частина загальної розпродажі гравців для того, щоб відновити баланс у фінансовому фейр-плей.
Раніше Барселона запропонувала за Неймара 100 мільйонів, Філіпа Коутінью і ще одного гравця.
Нагадаємо, за певною інформацією Мессі та Суарес тиснуть на Неймара з прийняттям рішення про перехід.
Джерело - football.ua.