Лілль домовився про трансфер Веа

Веа може перейти до іншого французького клубу

Нападник ПСЖ Тімоті Веа близький до того, щоб продовжити кар'єру в Ліллі.

Про це повідомляє RMC Sport .

19-річний футболіст, який минулі півроку захищав кольори Селтіка на правах оренди, укладе з догами контракт на п'ять років.

Також повідомляється, що продаж Веа - це частина загальної розпродажі гравців для того, щоб відновити баланс у фінансовому фейр-плей.

Раніше Барселона запропонувала за Неймара 100 мільйонів, Філіпа Коутінью і ще одного гравця.

Нагадаємо, за певною інформацією Мессі та Суарес тиснуть на Неймара з прийняттям рішення про перехід.

Джерело - football.ua.