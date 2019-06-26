Один з помічників Гвардіоли може очолити Ньюкасл

Один з помічників головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли Мікель Артета є кандидатом на пост наставника Ньюкасла.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ще одним кандидатом є Шон Дайчі, який очолює Бернлі. Робота з пошуку наставника знаходиться на ранній стадії, тому що в Ньюкаслі сподівалися, що зможуть утримати Бенітеса.

Нагадаємо, що 37-річний Артета завершив кар'єру влітку 2016 року, після чого увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли.

У минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги сороки набрали 45 очок і посіли 13-е місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомляли, що Блан може очолити Ньюкасл. Потім було інформацією щодо зацікавленостей у послугах Раньєрі

Джерело - sport.ua.