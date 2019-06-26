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Кавані: Хочу до кінця відпрацювати свій контракт з ПСЖ

Сьогодні 09:10 399 0
Кавані бажає залишитися у Парижі
Кавані: Хочу до кінця відпрацювати свій контракт з ПСЖ

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані, поточний контракт якого закінчується влітку 2020 року, заявив про бажання продовжити кар'єру в клубі. 

 Про це повідомляє beinsports.com.

"Я говорив з клубом перед від'їздом на Кубок Америки. Пишаюся тим, що граю за ПСЖ. Хочу до кінця відпрацювати контракт. У наступному сезоні хочу бути з командою", - сказав Кавані.

У сезоні 2018/19 він провів 33 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 23 голи і віддав 9 гольових передач.

Нагадаємо, що Кавані у збірній Уругваю вийшов до чвертьфіналу Копа Америки.

Раніше  Кавані відзначав, що збірна Уругваю готова поборотися за Копа Америки.

Джерело - sport.ua.

#Кавані, #ПСЖ
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