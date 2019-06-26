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Несенюк: У Москву Зінченко їздить регулярно

Сьогодні 08:38 669 0
Мхітарян не поїхав до Баку
Несенюк: У Москву Зінченко їздить регулярно

Зінченко в Москву їздить регулярно і відчуває себе там як удома.

Про це написав керівник департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк у своєму блозі на Gazeta.ua.

"Тридцять років тому між вірменами і азербайджанцями спалахнув конфлікт, який триває досі. Є людські жертви, сотні тисяч біженців, зруйновані міста і села. Саме тому вірменин Мхітарян, який виступає за Арсенал, не поїхав до Баку, столиці Азербайджану, на фінальний матч Ліги Європи.

П'ять років тому між росіянами і українцями спалахнув конфлікт, який триває досі. Є людські жертви, сотні тисяч біженців, зруйновані міста і села. Як ви думаєте, поїхав би українець Зінченко, який виступає за Манчестер Сіті, в Москву, столицю Росії, якби його клуб повинен був би там грати матч єврокубків? Питання недоречне і відповідь очевидна. Зінченко в Москву їздить регулярно і відчуває себе там як удома. Саме тому у вірмен є Мхітарян, якого ніхто не засуджує, а у нас – Зінченко, якого теж, здається, ніхто не засуджує", – написав Несенюк.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який перебуває зараз у відпустці, відвідав Москву.

Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.

Джерело - football24.ua.

#Зінченко, #Москва
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