Екс-гравець ПСЖ Дані Алвес може знову опинитися в чемпіонаті Італії.
Про це повідомляє France Football.
Дані Алвес на правах вільного агента може перейти в Інтер. 36-річний гравець може ідеально вписатися в улюблену схему Антоніо Конте - 3-5-2.
Відзначимо, що останнім клубом бразильського ветерана був ПСЖ, за який він зіграв у 73 матчах, в яких відзначився 8 голами.
Раніше, захисник ПСЖ Дані Алвес оголосив про відхід з клубу.
Нагадаємо, ПСЖ оголосив фантастичну ціну за Неймара.
Джерело - football.ua.