Дані Алвес моеж повернутися в Італію

Екс-гравець ПСЖ Дані Алвес може знову опинитися в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє France Football.

Дані Алвес на правах вільного агента може перейти в Інтер. 36-річний гравець може ідеально вписатися в улюблену схему Антоніо Конте - 3-5-2.

Відзначимо, що останнім клубом бразильського ветерана був ПСЖ, за який він зіграв у 73 матчах, в яких відзначився 8 голами.

Раніше, захисник ПСЖ Дані Алвес оголосив про відхід з клубу.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив фантастичну ціну за Неймара.

Джерело - football.ua.