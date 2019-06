Захисник Ворскли емоційно попрощався з командою

View this post on Instagram

i spent 8 happy years of my life thank you all for the support that yall gave me because these were my first steps of my football carier and this is so hard to say goodbye to such a great team, thanks to all of my fans for the support yall really made me feel like i was in my home THANK YOU VORKSLA 💪🙏👏🏼 ❤️❤️ я потратил 8 счастливых лет своей жизни, спасибо всем за поддержку, которую оказал мне yall, потому что это были мои первые шаги в моей футбольной карьере, и это так трудно попрощаться с такой замечательной командой, спасибо всем моим фанатам за Поддержка Yall действительно заставила меня почувствовать, что я был в моем доме СПАСИБО ВОРКСЛА💪🙏👏🏼