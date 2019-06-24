Захисник Ворскли емоційно попрощався з командою

Захисник Ворскли Ардін Даллку покинув полтавський клуб.

Про це написав сам футболіст у своєму Instagram.

"Я провів тут 8 щасливих років свого життя. Спасибі всім за підтримку, яку ви мені надали, тому що це були мої перші кроки в моїй футбольній кар'єрі, і так важко попрощатися з такою чудовою командою.

Спасибі всім моїм фанатам за підтримку. Завдяки вам я дійсно почувався, ніби у своєму рідному домі. Спасибі Ворскла", – написав Даллку